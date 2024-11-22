رئيس الجمهورية يُسدي تعليماته بتبسيط الإجراءات لبعث الشركات الأهلية

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج، كلاّ من رياض شود، وزير التشغيل والتكوين المهني، وحسناء جاب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّفة بالشركات الأهلية.

وأكّد رئيس الجمهورية، في بداية هذا الاجتماع، خاصة على التكوين المهني الذي من شأنه فتح آفاق رجبة للشباب في التشغيل، فهذا القطاع الذي تم تهميشه وإهماله أدى إلى تفاقم البطالة وانسداد الأفق أمام الشباب لبعث مشاريع تعود بالنفع عليهم وعلى المجموعة الوطنية كلّها.

كما أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بتبسيط الإجراءات لبعث الشركات الأهلية وإيجاد سبل تمويل جديدة خاصة وأن عددا كبيرا من الشباب أقبل على المبادرة ببعث هذا الصنف الجديد من الشركات واعترضته عقبات أمام إنجازها، ومثل هذه الشركات يمكن أن تحوّل تونس إلى حضيرة أشغال لا في القطاع الفلاحي فحسب بل في سائر القطاعات الأخرى.

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