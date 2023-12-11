رئيس الجمهورية يُسدي تعليماته بمزيد العمل على مكافحة المحتكرين والمضاربين

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى لقائه ظهر اليوم الاثنين، كمال الفقي وزير الداخلية وبمراد سعيدان المدير العام للأمن الوطني وحسين الغربي المدير العام امر الحرس الوطني على ضرورة مضاعفة الجهود لفرض احترام القانون بوجه عام وتفكيك الشبكات الاجرامية سواء لترويج المخدرات التي استفحلت في عديد من مناطق الجمهورية او الشبكات التي تقف وراء الهجرة غير النظامية .

وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بمزيد العمل على مكافحة المحتكرين والمضاربين خاصة وان عديد المواد متوفرة تظهر وتختفي بحسب ما ترتب له اللوبيات بهدف تأجيج الاوضاع الاجتماعية.

وشدد رئيس الجمهورية على أن هذا العمل يجب ان يكون متواصلا دون انقطاع لأن سياسة الدولة لا تقوم على حملات محدودة لبضعة أيام يعود إثرها المحتكرون الى المضاربة والاحتكار.

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