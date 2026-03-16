رئيس الجمهورية يُشرف على موكب لتوزيع الجوائز على المتفوّقين في المسابقة الوطنيّة لحفظ القرآن الكريم

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد ظهر اليوم الاثنين 26 من شهر رمضان المعظّم، 16 من شهر مارس الجاري بقصر قرطاج، على موكب لتوزيع الجوائز على المتفوّقين في المسابقة الوطنيّة لحفظ القرآن الكريم.

وافتُتح هذا الموكب بتلاوة آياتٍ بيّنات من الذّكر الحكيم، قبل أن يتولّّى رئيس الدّولة تسليم الجوائز والشّهادات للمتفوّقين.

وحضر هذه المناسبة مفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود ووزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي ورئيس الرابطة الوطنية للقرآن الكريم الشيخ محمد مشفر والشيخ منذر الجدّي.

