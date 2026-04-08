رئيس الجمهورية يُعزي نظيره الجزائري في وفاة اليامين زروال

تلقى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون رسالة تعزية ومواساة، من نظيره التونسي قيس سعيد، عبّر فيها باسمه، وباسم الحكومة والشعب التونسي الشقيق، عن تأثره العميق لفقدان رئيس الجمهورية الأسبق، المجاهد اليامين زروال .

ووصف الرئيس التونسي الفقيد بأنه من الشخصيات الوطنية، التي سيبقى اسمها منقوشًا بأحرف من ذهب في التاريخ، وستظل ذكراه، إلى جانب ذكرى كل من سار على درب الحرية والولاء للوطن، وسيغدو مصدر إلهام للأجيال القادمة، في التضحية والفداء للحفاظ على حرية الجزائر ومناعة دولتها وكرامة شعبها.

كلمات البحث :الجزائر;اليامين زروال;رئيس الجمهورية;وفاة