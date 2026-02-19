رئيس الجمهورية يُهنّئ الشعب التونسي بحلول شهر رمضان المعظم

تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء أمس الأربعاء، إلى جامع الزيتونة المعمور، وتوجه من هناك بالتهنئة إلى الشعب التونسي والأمة الاسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وعدّد رئيس الدولة في كلمته، وفق مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية، مقاصد شعيرة الصيام، قائلا « إن الصيام ليس مجرد إمساك عن كل ما حرمه الله لزمن محدود، فمقاصده تزكية النفوس وتطهيرها » .

ودعا رئيس الدولة لأن يكون هذا الشهر الكريم مناسبة لترسيخ المقاصد الحقيقية للصيام، « لا تصنعا دون تفكير »، وحثا على « السمو والترفع عن سفاسف الأمور وتجنب كل أشكال الضلالة والتظاهر والجمود و الزور ».

و أكد رئيس الجمهورية في كلمته على ضرورة التضامن خلال شهر رمضان و التكامل بين التونسيين، قائلا إن « صلاح حالنا لا يكون بصلاح جهة واحدة بل بصلاح كل مكونات المجتمع، ولن يسلم جسم إذا كان فيه البعض مريضا، ولن يسلم مجتمع إذا كان فيه بائس أو محروم »، مستشهدا بالعديد من الآيات القرآنية.

وتوجه رئيس الدولة بالدعاء لله لتوفير كل أسباب النصر للفلسطينيين حتى يتمكنوا من إقامة دولتهم المستقلة و عاصمتها القدس الشريف.

ويستقبل التونسيون اليوم الخميس أول أيام شهر رمضان بعد أن أعلن مفتى الجمهورية أن أمس الاربعاء هو تمام شهر شعبان لتعذر رؤية هلال الشهر الكريم.

