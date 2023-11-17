رئيس الحكومة: تونس دولة منفتحة على جميع شركائها ولا تقبل خيارات تتعارض مع أولوياتها

توقع رئيس الحكومة أحمد الحشاني في كلمة له اليوم الجمعة، بمناسبة انطلاق الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024، بمجلس نواب الشعب، أن تبلغ نسبة النمو لسنة 2023 1,2 % و 3% لسنة 2024.

وقال الحشاني: « إننا عازمون على مزيد تحسين هذه المؤشرات من خلال الانطلاق في إصلاح القطاع البنكي خدمة للاستثمار خصوصا لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. »

وأكد الحشاني أن تونس دولة موحدة وكل هياكلها ومؤسساتها جزء لا يتجزأ منها ولا يمكن لها أن تعمل خارج التوجهات العامة لها.

وشدد رئيس الحكومة على أن تونس دولة منفتحة على جميع شركائها سواء كانوا دولا أو مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي FMI أو اتحادات دول مثل الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الرئيس: « لا نقبل خيارات تتعارض مع أولوياتنا الاقتصادية والاجتماعية علما وأن بلادنا قادرة على تحديد حاجياتها وعازمة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية والمستدامة لاسترجاع توازناتها المالية دون المساس بالطبقات الوسطى وضعيفة الدخل حفاظا على السلم الاجتماعي. »

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