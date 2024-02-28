رئيس الحكومة في زيارة عمل إلى فرنسا

اخر تحديث : 28/02/2024
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

رئيس الحكومة

يؤدي رئيس الحكومة أحمد الحشّاني زيارة عمل إلى فرنسا، انطلاقا من اليوم الأربعاء 28 فيفري إلى غاية يوم الجمعة غرة مارس 2024.
وتندرج هذه الزيارة في اطار متابعة ملفات التعاون المشترك بين البلدين، والتباحث بشأن الاستحقاقات الثنائية القادمة.
وسيكون رئيس الحكومة مرفوقا في هذه الزيارة بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي.


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