رئيس الحكومة في زيارة عمل إلى كوريا الجنوبية من 3 إلى 6 جوان 2024

يُؤدي رئيس الحكومة أحمد الحشاني زيارة عمل إلى كوريا من 3 إلى 6 جوان الجاري.

ويترأس رئيس الحكومة أحمد الحشّاني الوفد التونسي المشارك في أول قمة كورية – أفريقية، والتي تنعقد تحت شعار «المستقبل الذى نصنعه معًا: النمو المشترك والاستدامة والتضامن»، وتحتضنها العاصمة الكورية سيول.

وتهدف هذه القمة إلى تعزيز التعاون مع القارة الأفريقية، وتوطيد الروابط السياسية والاقتصادية بين البلدان الافريقية وكوريا، خاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقات المتجددة، والرقمنة.

ويرافق رئيس الحكومة خلال هذه الزيارة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد نبيل عمّار، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي.

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