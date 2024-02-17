رئيس الحكومة من أديس أبابا: سيادة تونس لا تتجزأ وفوق كل الاعتبارات

التقى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني مساء الجمعة 16 فيفري 2024، بمقر السفارة التونسية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، على هامش اشغال الدورة 37 لمؤتمر رؤساء وحكومات الاتحاد الافريقي، عددا من الكفاءات التونسية المقيمة بأديس أبابا، وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، وسفير تونس بدولة اثيوبيا عبد الحميد الغربي.

و في مستهل كلمته، نوه رئيس الحكومة بمستوى الكفاءات التونسية المقيمة في الخارج، ثم تطرق الى المجهودات الجبارة التي تقوم بها الدولة التونسية في جميع المجالات لاستعادة بريقها ومكانتها الحقيقية والطبيعية وذلك خدمة للشعب التونسي.

كما دعا رئيس الحكومة جميع الحاضرين للانخراط في مشروع « تونس الجديدة » وتمثيلها أحسن تمثيل في جميع المحافل الدولية.

وأكد رئيس الحكومة في السياق نفسه، على أن سيادة تونس لا تتجزأ وفوق كل الاعتبارات، وعلى ضرورة الاعتماد اولا وقبل كل شيء على انفسنا لتطوير بلادنا والنهوض بها في شتى الميادين.

كلمات البحث :أديس أبابا;تونس;رئيس الحكومة