رئيس الحكومة يؤدي زيارة عمل الى الصين برفقة وزيرين

غادر رئيس الحكومة كمال المدوري، عصر الاثنين، تونس، في اتجاه العاصمة الصينية بكين، للمشاركة في أشغال المنتدى التاسع للتعاون الصيني الإفريقي « فوكاك » 2024، الذي سينعقد من 4 إلى 6 سبتمبر 2024، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، قيس سعيد.

وستشهد التظاهرة الدولية، حضور رؤساء دول وحكومات إفريقية، بغاية مزيد تعميق علاقات التعاون الاقتصادية القائمة بين الدول الإفريقية والصين.

وسيتناول المنتدى بالدرس قضايا الحوكمة والادارة، والتصنيع والتحديث الزراعي، والسلام والأمن، والبناء عالي الجودة لمبادرة الحزام والطريق.

ويرافق رئيس الحكومة في هذه الزيارة كلّ من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت.

وكان في توديع رئيس الحكومة، المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية تونس، فارس الماجري، والكاتب العام المكلف بتسيير بلدية تونس، لطفي الدشراوي.

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