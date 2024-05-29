رئيس الحكومة يؤكد استعداد تونس لعرض سياساتها التجارية أمام المنظمة العالمية للتجارة

أكّد رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، لدى اشرافه على مجلس وزاري، انعقد، أمس الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة، استعداد تونس لعرض سياساتها التجارية أمام المنظمة العالمية للتجارة للمرة الرابعة، خلال الأشهر القادمة.

وذكّر الحشاني، خلال المجلس الوزاري حول « ملف السياسات التجارية لتونس مع المنظمة العالمية للتجارة »، بأنّ تونس عضو مؤسس للمنظمة العالمية للتجارة التي أحدثت سنة 1995، وأنها قد قامت بعرض سياساتها التجارية أمام المنظمة العالمية للتجارة في ثلاث مناسبات سابقة (سنوات 1995 و2005 و2016).

وتهدف هذه المؤسسة، إلى تسهيل التجارة البينية ودعم المبادلات التجارية بين البلدان الأعضاء وتمثل ركيزة أساسية للسياسات الاقتصادية في العالم، كما تعمل على تحسين مناخ الاستثمار.

وأكّد الحاضرون، بالمناسبة، على أن عرض تونس لسياساتها التجارية أمام المنظمة العالمية للتجارة، ستمكن من تقديم صورة إيجابية عن تونس وعن تكريسها للشفافية في المجال الاقتصادي والتجاري.

كما اعتبروا في هذا الصدد، انها ستكون مناسبة متجدّدة لإبراز الإصلاحات العديدة المنجزة خلال السنوات الأخيرة، أو تلك التي في طور الإنجاز، وفرصة لتثمينها بما من شأنه تعزيز الثقة في مناخ الأعمال التونسي، والتشجيع على جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أفادوا أن من شأن عرض تونس لسياساتها التجارية أ، يبرز ما قامت به تونس من خطوات هامة في اتجاه توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري مع البلدان الافريقية وتنويع الشركاء الاقتصاديين خاصة في القارة الآسيوية.

ودعا رئيس الحكومة في هذا الإطار، كافة الوزارات والهياكل المعنية إلى المساهمة الفعالة في إنجاح هذا الموعد الهام لتونس.

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