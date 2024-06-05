رئيس الحكومة يؤكد في لقائه مع الوزير الأول الكوري أن كوريا شريك استراتيجي لتونس

التقى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني اليوم الأربعاء 05 جوان 2024، الوزير الأول الكوري هان دوك سو في مقر الوزارة الأولى الكورية.

وفي بداية اللقاء ذكّر الجانبان بالعلاقات العريقة التي تجمع البلدين، منوّهين في ذات السياق بالمستوى المتميز لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين في شتى المجالات.

وأكد رئيس الحكومة أن كوريا تعد شريكا استراتيجيا لتونس، التي تمثل ايضا بوابة القارة الافريقية، كما تطرق من جهة أخرى الى قيم الديمقراطية التي تمثل قاسما مشتركا بين البلدين.

ومن جهته نوّه الوزير الأول الكوري باستثمار تونس في العنصر البشري، مؤكدا أن الكفاءات تمثل قاسما مشتركا بين البلدين.

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