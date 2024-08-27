رئيس الحكومة يجتمع بفريقه الحكومي

اجتمع رئيس الحكومة كمال المدّوري، مساء الاثنين 26 أوت 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، مع أعضاء الحكومة.

وفي افتتاح الجلسة رحّب رئيس الحكومة بأعضاء الحكومة الجدد، مؤكدا على ضرورة الانسجام والعمل بروح الفريق الواحد، وعلى إضفاء مزيد من النجاعة على مستوى الأداء الحكومي، وعلى أنّ انتظارات المواطنين تتطلب الفعل والإنجاز وتحمّل المسؤولية بكلّ أمانة واقتدار والحرص على استمرارية المرافق العمومية وضمان جودة خدماتها وحسن التعهّد بطلبات ومشاغل منظوريها.

وأكّد كمال المدّوري على أنّ أولويات عمل الحكومة تتمثّل أساسا في تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية من خلال توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات الصحية، والرفع من نجاعة المرافق العمومية للتربية والتعليم والتكوين والنقل، وترسيخ ثقافة بعث المشاريع، وتنمية المبادرة الخاصة لدى المرأة والشباب وذوي الإعاقة والعائلات محدودة الدخل الى جانب ضرورة توفير كافة الشروط والمقوّمات لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، وتحقيق نمو مستدام ومدمج قادر على خلق فرص العمل اللائق، وابتكار حلول مرنة ومجدّدة لدمج الاقتصاد الموازي وتوفير متطلبات بيئة عمل جاذبة ومشجّعة على الاستثمار، كما أوصى بمواصلة فضّ الصعوبات التي تعيق انطلاق عدد من المشاريع العمومية والخاصة ومراجعة المنظومات القانونية والاجرائية في الغرض.

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