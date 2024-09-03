رئيس الحكومة يحلّ بالصين



حلّ رئيس الحكومة كمال المدّوري اليوم الثلاثاء 03 سبتمبر 2024، بمطار بيكين الدولي، حيث كان في استقباله الوزير، رئيس الهيئة الجمركية العامة، يو جيان هوا ، وسفير تونس بالصين عادل العربي.

جدير بالذكر بأن المدّوري سيُشارك في أشغال المنتدى التاسع للتعاون الصيني الإفريقي « فوكاك » 2024، الذي سينعقد من 4 إلى 6 سبتمبر 2024، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، قيس سعيد.

وستشهد التظاهرة الدولية، حضور رؤساء دول وحكومات إفريقية، بغاية مزيد تعميق علاقات التعاون الاقتصادية القائمة بين الدول الإفريقية والصين.

وسيتناول المنتدى بالدرس قضايا الحوكمة والادارة، والتصنيع والتحديث الزراعي، والسلام والأمن، والبناء عالي الجودة لمبادرة الحزام والطريق.

ويرافق رئيس الحكومة في هذه الزيارة كلّ من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت.

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