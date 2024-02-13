رئيس الحكومة يستقبل رؤساء بعثات فنية ومالية دولية معتمدة ببلادنا

استقبل رئيس الحكومة أحمد الحشّاني مساء اليوم الثلاثاء 13 فيفري 2024، بقصر الحكومة بالقصبة، رؤساء بعثات فنية ومالية دولية معتمدة بتونس، بحضور وزيرة المالية، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وفي مستهل هذا اللقاء، نوّه رئيس الحكومة بمستوى التعاون القائم بين بلادنا ورؤساء البعثات الفنية والمالية الدولية، مؤكدا على ضرورة دعم التعاون الدولي وتطويره تكريسا لأبعاده الاستراتيجية.

وأكد رئيس الحكومة ان المؤشرات الاقتصادية في تحسن ملحوظ، وان العمل متواصل للقيام بالإصلاحات الضرورية، وذلك بفضل جهودنا ومواردنا الذاتية، ودعا في هذا السياق، إلى مزيد التنسيق مع الشركاء الفنيين والماليين، لتحقيق نتائج افضل، وفي إطار شراكة مستدامة ومربحة للجانبين.

من جهتهم، عبر كل الحاضرين عن سعادتهم بهذا اللقاء المباشر مع رئيس الحكومة وعدد من أعضاء الحكومة، مؤكدين رغبتهم في تطوير التعاون مع بلادنا.

كلمات البحث :بعثات مالية;رئيس الحكومة