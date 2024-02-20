رئيس الحكومة يستقبل رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

استقبل رئيس الحكومة أحمد الحشّاني صباح اليوم الثلاثاء 20 فيفري 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، رئيسة البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية BERD، اوديل رينو باسو Odile RENAUD-BASSO بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي.

وتناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة مع البنك في المجالات ذات الأولوية الوطنية، على غرار الطاقات المتجددة، والأمن الغذائي، والبنية التحتية، والنقل، الى جانب سبل تحسين مناخ الاعمال، والتشجيع على الاستثمار، والتجديد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، في قطاعات واعدة مثل قطاع المناجم ومشتقاته، والصناعة الصيدلانية، وصناعة السيارات والطائرات.

وثمن رئيس الحكومة بهذه المناسبة التعاون المثمر بين الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في مجالات متعددة، وخاصة منها المتعلقة بدعم المنشآت العمومية للمزيد من النجاعة، وتحسينا لحوكمتها وقدرتها التنافسية.

من جهتها، نوّهت رئيسة البنك اوديل رينو باسو بمستوى التعاون القائم بين تونس والبنك، مؤكدة أن لقاءاتها منذ حلولها ببلدنا، مع المسؤولين التونسيين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد، تأتي ضمن العلاقة الثنائية بين تونس والبنك، وسلسلة من المشاورات الثنائية لتمويل المشاريع ذات الأولوية في القطاعين العام والخاص، على غرار مشاريع الانتقال الطاقي، والطاقات المتجددة.

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