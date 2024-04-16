رئيس الحكومة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية

استقبل رئيس الحكومة أحمد الحشّاني اليوم الثلاثاء 16 أفريل 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، الأمير فيصل بن بندر آل سعود رئيس الإتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة كمال دقيش.

وأكد رئيس الحكومة على أهمية العلاقات التونسية السعودية الراسخة بين البلدين، وعلى مزيد تمتين التعاون الثنائي في شّتى الميادين على غرار الصحة والطاقة والصناعات الدوائية وتحفيز الاستثمار في الاقتصاد الرياضي، والنهوض خاصة بقطاع الرياضات الالكترونية في تونس باعتباره قاطرة مهمة في الديناميكية الاقتصادية المستقبلية، وذلك عبر ما يوفره من سلاسل خلق القيمة ومواطن الشغل لفائدة الشباب.

ونوّه رئيس الاتحاد الدولي ، من جانبه، بريادة التونسيين وخاصة الشباب منهم في مجال الرياضات الالكترونية، وذلك لما لديهم من مهارات تقنية، وحس صناعي متميز، وقدرة عالية على الابتكار.

وتباحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال الرياضي الواعد، فيما يتعلق بالتكوين، والتربصات، وتنظيم فعاليات اقليمية وقارية، ذات الصلة في تونس.

كلمات البحث :الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية;رئيس الحكومة