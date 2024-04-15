رئيس الحكومة يستقبل رئيس المجلس البنكي والمالي

استقبل رئيس الحكومة احمد الحشاني صباح اليوم الاثنين 15 أفريل 2024، بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس المجلس البنكي والمالي ناجي الغندري.

وتمحور هذا اللقاء حول دور المؤسسات البنكية والمالية في النهوض بالاقتصاد الوطني وتطوير الاستثمار، باعتبارها شريكا فاعلا للدولة وقوة اقتراح ودفع للمشاريع التنموية الهامة.

وأكد رئيس الحكومة، في السياق ذاته، على ضرورة تشريك القطاع في المبادرات الرامية إلى تحقيق النمو، وتحسين مناخ الاعمال، بالاضافة الى تلك المحفزة للمشاريع المجددة وذات القيمة المضافة العالية.

كما تم النقاش في الاصلاحات المطروحة خاصة فيما يتعلق بمشروع قانون تنقيح المجلة التجارية، ومشروع قانون مكافحة الاقصاء المالي، ومشروع مجلة الصرف.

ومن جهته، أكد رئيس المجلس البنكي والمالي مجددا على الاستعداد الكامل للمؤسسات البنكية والمالية لمعاضدة مجهودات الدولة من اجل الرفع من نسق التنمية.

كلمات البحث :المجلس البنكي والمالي;رئيس الحكومة;لقاء