رئيس الحكومة يشارك في مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي بأديس أبابا

وصل رئيس الحكومة أحمد الحشاني رئيس الوفد التونسي، المكلف من رئيس الجمهورية قيس سعيد بالمشاركة في الدورة 37 لمؤتمر رؤساء وحكومات الاتحاد الافريقي، عشية اليوم الجمعة 16 فيفري 2024 إلى مطار أديس أبابا الدولي.

وقد كان في استقباله وزيرة الفلاحة والري الأثيوبية عائشة محمد موسى، وكاتبة الدولة للشؤون الخارجية بدولة اثيوبيا بوتوكان ايانو دادي، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسين بالخارج نبيل عمار، وسفير الجمهورية التونسية بدولة اثيوبيا عبد الحميد الغربي.

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