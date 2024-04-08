رئيس الحكومة يشرف على جلسة عمل وزارية

أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني صباح اليوم الأنين 08 أفريل 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية حول التنسيق المشترك للملفات المطروحة في اطار التوجهات العمومية وفي علاقة بالتعاون الدولي، بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري.

و أكّد رئيس الحكومة على وحدة الدولة التونسية وضرورة احكام التنسيق والمضي قدما في تنفيذ كل برامج العمل الحكومي لهذه السنة، ثم تم التداول والنقاش في عدة ملفات ذات الإهتمام المشترك، لدفع الاستثمار في بلادنا.

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