رئيس الحكومة يلتقي بكبار مسؤولي الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية

التقى رئيس الحكومة أحمد الحشاني في إطار مشاركة في أشغال الدورة 54 للمنتدى الإقتصادي العالمي بدافوس على رأس وفد مهم ضم بالخصوص وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بن رجيبة، بكبار مسؤولي الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية.

وقد كان لرئيس الحكومة خلال اليوم الأول محادثة على هامش المنتدى مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، حيث تم التطرق إلى مسار التعاون المالي والفني مع الصندوق، وقد أكد رئيس الحكومة أن تونس أوفت بجميع تعهداتها المالية الخارجية بعنوان سنة 2023، موضّحا أن بلادنا لن تتأخر عن تسديد ديونها الخارجية بعنوان سنة 2024.

ومن ناحية أخرى استعرض رئيس الحكومة المجهودات التي تبذلها الدولة التونسية في مختلف المجالات والتي أدت إلى تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، بالرغم من التحديات الكبرى التي تواجهها بلادنا، مؤكدا أن تونس ماضية في مسار الإصلاحات التي تستجيب لإنتظارات الشعب التونسي ولمتطلبات الإقتصاد الوطني والسلم الإجتماعي.

ومن ناحيتها، اعتبرت كريستالينا جورجييفا أن تونس من بين الدول التي نجحت في تحقيق نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي والمالي بالرغم من الصعوبات التي واجهتها والناتجة أساسا عن عوامل خارجية، موضحة أن السياسة العامة للصندوق لا تعتمد على الإملاءات وتأخذ بعين الإعتبار خصوصيات كل دولة، معبرة عن انفتاحها على كل المقترحات في إطار التعاون مع بلادنا.

وفي نفس الإطار، استعرض أحمد الحشاني خلال لقائه مع رئيسة البنك الأوروبي للإعمار والتنمية أوديل فرانسواز باسو، الخطوط العريضة للسياسة الاقتصادية للحكومة وبرامج تمويل المشاريع الكبرى.

و أشادت المسؤولة الأوروبية بمستوى التعاون مع بلادنا، مفيدة أن البنك بصدد إعداد استراتجية التعاون مع تونس للفترة 2024-2029.

هذا والتقى رئيس الحكومة مع الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وامكيلي ميني، حيث تم التطرق إلى الفرص الإقتصادية المثمرة التي يوفرها هذا الفضاء الإقتصادي لدول المنطقة، والدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه تونس كفاعل أساسي في خلق القيمة المضافة في مجالات حيوية.

وكان لرئيس الحكومة لقاء مع رئيس الوفد السعودي المشارك في قمة دافوس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ومثل اللقاء فرصة للتأكيد على المستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتجديد عزم الطرفين على مزيد تطويرها وتنويع مجالاتها.

والتقى رئيس الحكومة مع رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق محمد شياع السوداني، حيث ثمن الطرفان مستوى العلاقات الثنائية، مؤكدين عزمهما المشترك على مزيد تعزيزها، وقد وجه رئيس الحكومة بهذه المناسبة دعوة لنظيره العراقي لأداء زيارة إلى تونس.

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