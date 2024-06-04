رئيس الحكومة يلتقي رئيس جمهورية كينيا

التقى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني على هامش مشاركته في فعاليات القمة الأولى الكورية الافريقية اليوم الثلاثاء 04 جوان 2024، رئيس جمهورية كينيا ويليام روتو، وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي.

وأكّد رئيس الحكومة استعداد تونس لمزيد تطوير علاقات التعاون مع كينيا في مختلف المجلات على غرار التعليم العالي، والصحة والرقمنة، مبيّنا في السياق ذاته، أن انعقاد أول لجنة مشتركة كبرى بين البلدين مستقبلا سيكون فرصة لتعزير التعاون الثنائي بين البلدين، وخلق ديناميكية اقتصادية مستدامة.

من جانبه، عبر رئيس جمهورية كينيا عن تطلعه للارتقاء بمستوى التعاون مع تونس في شتى المجالات، مؤكّدا على المضي قدما في اطار المعاملة بالمثل في فتح سفارة كينيا بتونس، مثلما فتحت تونس سفارتها في كينيا، و ذلك منذ 2017، كما شدّد على مزيد التشاور والتنسيق بين البلدين في اطار الاتحاد الافريقي لمعالجة القضايا المشتركة، على غرار سبل مكافحة التغير المناخي.

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