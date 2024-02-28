رئيس الحكومة يلتقي عددا من التونسيين من رجال الأعمال وأصحاب الشركات بفرنسا

التقى رئيس الحكومة أحمد الحشاني مساء اليوم الأربعاء 28 فيفري 2024 بمقر سفارة تونس بباريس، بمناسبة زيارة العمل التي يؤدّيها الى باريس من 28 فيفري إلى غرة مارس 2024، بدعوة من الوزير الاوّل الفرنسي غابريال أتّال « Gabriel ATTAL، عددا من التونسيين من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات الناشئة الناشطة بفرنسا، وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، وسفير تونس بفرنسا ضياء خالد.

وخلال الكلمة التي توّجه بها للحضور، أشاد رئيس الحكومة بالدور الهام لرجال وأصحاب الاعمال التونسيين بفرنسا في تشبيك المصالح الاقتصادية بين تونس وفرنسا، كما حثّ بالمناسبة، ممثلي الشركات والمؤسسات الناشئة على المساهمة في معاضدة المجهودات التنموية في تونس ومزيد خلق فرص العمل.

وأكّد رئيس الحكومة في هذا السياق عزم بلادنا على المضي قدما في مشروعها الرامي إلى مزيد تحسين مناخ الاعمال، بما من شأنه الرفع في جاذبية بلادنا للاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي.

وعبّر الحاضرون عن تقديرهم لرئيس الحكومة على مبادرته بعقد هذا اللقاء، مؤكدين حرصهم واستعدادهم المتواصل للمساهمة في المجهود التنموي لبلادنا وتكثيف استثماراتهم في تونس.

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