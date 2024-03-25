رئيس الحكومة يُؤكّد ضرورة تبسيط الاجراءات الادارية لضمان السير العادي للمرفق العمومي

أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني صباح اليوم الاثنين 25 مارس 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق خصّص للنظر في كيفية تطوير النقل العمومي، وذلك بحضور وزير الداخلية كمال الفقي، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح ، ووزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الزنزري.

وفي مستهل هذا المجلس شدّد رئيس الحكومة على ضرورة توفير النقل، بأنواعه المختلفة، للمواطنين مما يحفظ كرامتهم ويمكنهم من قضاء شؤونهم في أفضل الظروف.

كما قدم رئيس الحكومة تقييما الى ما آلت إليه الأوضاع في قطاع النقل عموما، وخاصة في شركة نقل تونس، مؤكدا على توفير حلول في المدى القصير، اضافة الى بلورة استراتيجية وطنية للنقل العمومي وهو الذي يعتبر مقياس من مقاييس التنمية الاقتصادية في كل الدول، علاوة على انه قاطرة للادماج الاجتماعي.

وفي ختام تدخله أكد رئيس الحكومة على ضرورة تبسيط الاجراءات الادارية لضمان السير العادي للمرفق العمومي.

وقدمت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الزنزري، بهذه المناسبة عرضا حول أسطول النقل البري وعدد السفرات والخطوط المبرمجة، واستعرضت اهم العراقيل التي تحول دون توفير العدد الكافي من الحافلات وعربات الميترو.

وفي ختام الجلسة، و بعد النقاش و التداول أقر المجلس اصلاح 200 حافلة بصفة عاجلة بكلفة تناهز 15,6 مليون دينار، والتسريع باصلاح 28 عربة ميترو بكلفة 7,5 مليون دينار، و ذلك قبل اقتناء عدد مهم من الحافلات وعربات الميترو لتعزيز الاسطول.

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