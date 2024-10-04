رئيس الحكومة يُشارك في قمة الفرنكوفونية بباريس



يُشارك رئيس الحكومة كمال المدّوري اليوم الجمعة 04 أكتوبر 2024، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعّيد، في مؤتمر قمة الفرنكوفونية التاسع عشر الذي سينتظم في قصر فيلار كوتري بباريس.

وسيتم بالمناسبة تسليم الرئاسة من تونس إلى فرنسا التي ستترأس القمة في دورتها الحالية.

ويُرافق رئيس الحكومة في هذه الزيارة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي.

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