رئيس الدولة بمعرض تونس الدولي للكتاب: تونس ستبقى منارة كل العالم

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم أمس بقصر المعارض بالكرم، على افتتاح الدورة الأربعين لمعرض تونس الدولي للكتاب، التي تتواصل فعالياتها إلى غاية يوم 3 ماي 2026 تحت شعار « حين يصبح الكتاب وطنا »

وكان في استقبال رئيس الدولة لدى حلوله بقصر المعارض بالكرم وزيرة الشؤون الثقافية، أمينة الصرارفي ووالي تونس عماد بوخريص ومدير معرض تونس الدولي للكتاب محمد صالح القادري وعدد من ممثلي السلط الجهوية والمحلية الذين رافقوه في جولته بين مختلف الأجنحة. كما كان في استقباله عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين بتونس

واستهل رئيس الدولة زيارته بالاطلاع على معرض « إيقاع الحروف: فنون الخط في تونس تجارب واتجاهات »، حيث اطلع على اللوحات المعروضة وتحادث مطولا مع عدد من المشرفين على المركز الوطني لفنون الخط وتلاميذ المركز الذين ساهموا في تأثيث هذا المعرض بلوحاتهم. ثم توجه إلى جناح مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي حيث اطلع على عدد من المشاريع التي يشتغل عليها المركز ونماذج من الابتكارات التي أنجزها شباب أطلقوا مؤسسات ناشئة بدعم من المركز.

وأكّد رئيس الجمهورية أنّ أبناء تونس هم مستقبل بلادنا ، حيث تبادل أطراف الحديث مع جمع من التلاميذ المتواجدين بمعرض تونس الدولي للكتاب ،قائلا أنّ تونس التي تسلحت بسلاح التربية والتعليم كانت دوما متميزة وستبقى متميزة ،مشيرا الى انه سيتم قريبا إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم.

وأضاف رئيس الدولة في هذا السياق ، انهم هم بناة تونس المستقبل وأحرارها ،ومتشبّعون بالروح الوطنية ،مشدّدا على ضرورة تمكينهم من كل الوسائل والإمكانيات ، متابعا حديثه أنهم قادرون على الإبداع و التميز ،وهم من سيتقلدون المشعل ،فتونس تبقى منارة في كل العالم.

كلمات البحث :تونس;رئيس الدولة;معرض تونس الدولي للكتاب