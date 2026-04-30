رئيس الدولة: تونس لن تخضع لأي إملاءات أو ضغوط خارجية

استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد عصر يوم أمس، 29 من شهر أفريل الجاري بقصر قرطاج كلّا من سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط وفتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي حيث قدّما عرضًا حول نتائج مشاركتهما في اجتماعات الربيع لكلّ من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

وأكّد رئيس الدّولة مجّددا على أن تونس، بالاعتماد على خياراتها الوطنية الخالصة وتعويلها على الذات حقّقت نتائج إيجابية، خاصة في مجال التحكم في نسب التضخّم وتحسين مؤشّرات النموّ، وشدّد في هذا السياق على ضرورة أن تنعكس هذه النتائج على الحياة اليومية للمواطن وفي سائر حقوقه الطبيعية من صحّة ونقل وتعليم وإحاطة اجتماعية.

وشدّد رئيس الجمهوريّة على أن تونس لن تخضع لأي إملاءات أو ضغوط خارجية وعلى أن يكون صوتها مسموعًا عاليًا وبوضوح في مختلف الندوات والملتقيات الدولية.

وذكرّ رئيس الدّولة أنّ الكثيرين كانوا يراهنون على الفشل ولكنّ الشعب التونسي بتماسكه ووعيه العميق فنّد أوهامهم وأحبط محاولاتهم، فحين يتعلق الأمر بالوطن، فإن الشعب التونسي قادر على تحقيق ما يراه المشكّكون مستحيلاً.

وتسلّم رئيس الجمهوريّة خلال هذا اللّقاء القوائم المالية لسنة 2025 من محافظ البنك المركزي التّونسي إلى جانب تقرير مراقبي الحسابات.

