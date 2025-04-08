رئيس الدولة: تونس مفتوحة للتعاون مع الخارج ولكن في ظلّ اختياراتها الوطنية التي تخدم اقتصادها



استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الإثنين 7 أفريل 2025، بقصر قرطاج، مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية.

وأكّد رئيس الدولة في هذا اللقاء على ضرورة مضاعفة الجهود في المجال المالي لتطهير عدد من المؤسسات التي نخرها الفساد. كما شدّد على أن الاختيار على التعويل على الذات ليس مجرّد شعار بل يجب أن يتجسّد في حيّز الواقع والتنفيذ، مشيرا إلى أن الجباية العادلة والمنصفة والحدّ من الواردات التي لا تنتفع بها إلا قلّة قليلة كفيلان بتحقيق التوازنات المالية المنشودة. فالبحث عن أسواق جديدة للصادرات التونسية أمر ضروري بل حيوي، ولكن توريد سلع غير ضرورية مع توظيف ضرائب محدودة على من يورّدها لا يحقق العدالة والإنصاف المطلوبين.

وخلُص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن تونس تبقى مفتوحة للتعاون مع الخارج، ولكن في ظلّ اختياراتها الوطنية التي تخدم اقتصادها وتستجيب للمطالب المشروعة لشعبها.

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