رئيس الدولة: قرارات قادمة لرفع الضّيم والبؤس عمّن عانوا من التّفقير والبطالة

استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد عصر يوم أمس، الثالث عشر من شهر ماي الجاري بقصر قرطاج، سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة.

وتناول هذا اللّقاء نتائج مشاركة تونس في أشغال القمّة الافريقية الفرنسية المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي.

وعلى صعيد آخر أكد رئيس الجمهوريّة على أنّه يتابع الوضع على مدار اليوم والساعة في كافّة أنحاء البلاد، مشدّدا على أنّ تونس لن تكون لقمة سائغة لأيّ كان يحاول استهدافها بشتّى الطّرق من الدّاخل أو من الخارج على السّواء.

كما أكّد رئيس الدّولة على أنّ الشّعب التّونسي في حاجة إلى قرارات، وهي قادمة، لرفع الضّيم والبؤس عمّن عانوا من التّفقير والبطالة

