رئيس الدولة لرئيس مجلس الشيوخ الإيطالي: تونس ترفض أن تكون لا معبرا ولا مقرّا

استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الجمعة 17 جانفي 2025 بقصر قرطاج، رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي « Ignazio La Russa ».

وأكّد رئيس الدولة على تميز العلاقات بين الشعبين الصديقين وعلى الإرادة المشتركة بين الدولتين التونسية والإيطالية لمزيد تطوير العلاقات في كافة المجالات خاصة منها السياسية والاقتصادية. كما تمّ التعرّض إلى مشاغل الجالية التونسية المقيمة بإيطاليا حيث تمت الإشادة بما تمّ التوصل إليه، يوم أمس، من اتفاق بخصوص الاعتراف المتبادل برخص السياقة في البلدين.

كما تمّ التطرّق خلال هذا اللقاء إلى ضرورة مضاعفة الجهود لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تُتاجر بالبشر سواء في شمال المتوسط أو في عدد من دول افريقيا جنوب الصحراء. وأكّد رئيس الدولة على أنّ تونس تحمّلت الكثير وعلى دول الشمال أن تُضاعف من جهودها حتى يعود هؤلاء الضحايا إلى ديارهم وتمكينهم من العيش الكريم فيها، مشدّدا على أنّ تونس ترفض أن تكون لا معبرا ولا مقرّا، هذا فضلا عن أنّ الاستقرار في المنطقة هدف يُحقّق مصلحة الجميع.

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