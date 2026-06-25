رئيس الدولة: لسنا قوة عسكرية عالمية ولكننا مدرسة عالمية بهذه الروح والانضباط والتاريخ الحافل بالأمجاد

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى السبعين لانبعاث الجيش الوطني يوم أمس الأربعاء، أن تونس ليست قوة عسكرية عالمية ولكنها مدرسة عالمية بهذه الروح وهذا الانضباط والتاريخ الحافل بالتضحيات والأمجاد وبهذا الدرع والسيف ستُبعث كل عام في يوم انبعاث جيشنا الوطني انبعاثات وطنية طاهرة نقية زكية في الأرض والبحر والسماء .

و دعا رئيس الجمهورية المؤرخين للوقوف عند بعض المحطات التاريخية، مشيرا في هذا الصدد إلى إعادة فتح متحف الذاكرة الوطنية في وقت لاحق من اليوم بعد أن تم ترميمه وأعيدت تهيئته من جديد.

وشدد الرئيس على أن تونس « أمانة في أعناقنا جميعا، لنحافظ عليها وستبقى عزيزة مكرمة ورايتها مرفوعة في كل مكان » .

وقال الرئيس إنه يتم العمل على مزيد دعم القوات المسلحة بالعدة و العتاد، مضيفا أنه « لنا من القدرات البشرية ما يتيح لنا التصنيع و التطوير » .

وشدد رئيس الجمهوريــة على أن جيشنا الوطني لم يدخر أي جهــد في معاضدة شتى مؤسسات الدولة في كل المجالات، على غرار مقاومة الإرهاب والتهريب و تفكيك شبكات ترويج المخدرات والتصدي للهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى عمليات النجدة والإنقاذ وتأمين الإمتحانات الوطنية وتأمين الانتخابات ومساهمته في شتى المجالات في أوقات قياسيــة.

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