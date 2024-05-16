رئيس الدولة: مرحبا بالمجتمع المدني ولكن لا نريده امتدادا لقوى ودول من الخارج

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الأربعاء 15 ماي 2024 بقصر قرطاج، سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية.

وتناول هذا اللقاء جملة من المحاور من أهمّها التوازنات المالية العامة في البلاد ووضع عدد من البنوك العمومية، إلى جانب مشروع تنقيح قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وملف التمويلات الأجنبية لعدد من الجمعيات.

وأشارت الوزيرة إلى أن التمويلات الأجنبية التي تحصلت عليها جملة من الجمعيات التونسية من سنة 2011 إلى سنة 2023، بلغت 2 مليارات و316 مليون دينار و306 ألف دينار .

وكشف الرئيس بأن هذا الرقم هو الرقم الجملي للأموال المتدفقة على الجمعيات والتي تم تأكيدها من قبل لجنة التحاليل المالية بطلب من الرئيس، وهي أموال توزع في تونس فضلا عن الأموال التي دخلت خلسة للتدخل في شؤون بلادنا باسم المجتمع المدني.

وقال الرئيس: « مرحبا بالمجتمع المدني ولكن لا نريد أن يكون هناك مجتمع مدني يُمثل امتدادا لقوى ودول من الخارج » .

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