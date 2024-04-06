رئيس الدولة من الحمامات: ما يقع في الشريط الساحلي إجرام واغتيال له

تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم السبت 6 أفريل 2024، إلى مدينة الحمامات حيث عاين تآكل الشاطئ الذي غمرته مياه البحر إلى جانب تفاقم التلوث البحري نتيجة لتوجيه مياه الصرف الصحي إلى البحر.

وأكّد رئيس الجمهورية على أن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تم انشائها للمحافظة على هذا الشريط وعلى الملك العمومي البحري وما يحدث في عدد من الشواطئ بولاية نابل وبغيرها من الولايات يرتقي إلى مرتبة الجريمة، مشددا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع واتخاذ التدابير اللازمة لوضع حدّ لهذا الانجراف ولتآكل الشواطئ ولتحويل السباخ إلى مصبّات للفضلات.

واستمع رئيس الدولة إلى عدد من المواطنين مؤكدا على أن الحل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغيرها لا يمكن أن يكون إلا حلا وطنيا يحقق آمال وتطلعات كل المواطنين.

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