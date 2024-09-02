رئيس الدولة ووزير التربية يبحثان الاستعدادات للعودة المدرسية

تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه، اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024 بقصر قرطاج، بنور الدين النوري، وزير التربية، الاستعدادات للعودة المدرسية حيث أسدى تعليماته بمضاعفة الجهود لتوفير أحسن الظروف لإنجاحها في كافة المستويات سواء تعلق الأمر بقاعات التدريس وتجهيزاتها أو تأمين محيط المؤسسات التعليمية وخاصة العمل على الضغط على تكاليف المستلزمات الدراسية.

وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على ضرورة إيجاد حل نهائي وعادل لملف المعلمين والأساتذة النواب بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

كما نوه رئيس الجمهورية بالجهود التي يبذلها الأهالي في التعهد من تلقاء أنفسهم بعدد من المدارس والمعاهد بمعاضدة مجهودات الدولة في توفير الظروف الملائمة للتحصيل والدرس، وهو ما يعكس إيمان الشعب التونسي بأهمية التعليم.

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