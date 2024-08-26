رئيس الدولة يأذن بإعداد نص يتعلق بإحداث صندوق للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الاثنين 26 أوت 2024 بقصر قرطاج، كمال المدّوري، رئيس الحكومة.

وأكد رئيس الدولة على أن كل مسؤول يجب أن يكون في خدمة المواطنين والمواطنات وأن يكون قدوة في التعفف والبذل والعطاء.

على صعيد آخر، أذن رئيس الجمهورية بالشروع في إعداد نص يتعلق بإحداث صندوق للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات يضمن لهن التغطية الصحية وتأمينهن ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، مع جراية تقاعد لهن.

كما أكد رئيس الجمهورية على أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من قام في المدة الأخيرة باستبدال عمال المناولة التي سيتم وضع حد نهائي لها بعمال آخرين كما حصل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، بولاية سليانة حيث تم طرد 24 عامل من احدى المؤسسات.

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