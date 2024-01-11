رئيس الدولة يأذن بتوجيه باخرة محملة بالمساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية إلى غزة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، عصر اليوم الخميس 11 جانفي 2024 بقصر قرطاج، عبد اللطيف شابو رئيس منظمة الهلال الأحمر التونسي.

وأثنى رئيس الجمهورية على الدور التاريخي الذي يقوم به الهلال الأحمر التونسي خاصة في الإحاطة بالجرحى الفلسطينيين ضحايا العدوان الهمجي الصهيوني، مكبرا في الآن ذاته هبة الشعب التونسي لتقديم المساعدات لأشقائهم في فلسطين.

وأذن رئيس الجمهورية بتوجيه باخرة محملة بالمساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية وذلك بعد التنسيق مع السلطات المصرية.

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