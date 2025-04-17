رئيس الدولة يأذن بتوفير تمويلات لإعادة تشغيل جملة من المؤسسات الاقتصادية

اخر تحديث : 17/04/2025
من قبل | نشرت في : الإقتصاد,السياسة,تونس

سعيد ورئيسة الحكومة ووزيرة المالية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر يوم الاربعاء 16 أفريل 2025، بقصر قرطاج، سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة ومشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية.
وتناول هذا الاجتماع خاصة سير عدد من المؤسسات المالية وإيجاد سبل للتعهد بعدد من المؤسسات التربوية والثقافية وصيانتها.
كما أذن رئيس الجمهورية بتوفير تمويلات لإعادة تشغيل جملة من المؤسسات الاقتصادية التي كان زارها رئيس الدولة يوم 17 ديسمبر 2024.


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