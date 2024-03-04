رئيس الدولة يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد غير مقيمين بتونس

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 4 مارس 2024 بقصر قرطاج، على موكب تسلّم أوراق اعتماد سفراء جدد غير مقيمين بتونس وهم على التوالي:
- محمد فيزال رزالي، سفير ماليزيا بتونس مع الإقامة بالجزائر.
- Linka MIHALIKOVA، سفيرة جمهورية سلوفاكيا بتونس مع الإقامة بالقاهرة.
- Matjaz LONGAR، سفير جمهورية سلوفينيا بتونس مع الإقامة بروما.
ودار هذا الموكب بحضور منير بن رجيبة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
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