رئيس الدولة يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد غير مقيمين بتونس

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 4 مارس 2024 بقصر قرطاج، على موكب تسلّم أوراق اعتماد سفراء جدد غير مقيمين بتونس وهم على التوالي:

- محمد فيزال رزالي، سفير ماليزيا بتونس مع الإقامة بالجزائر.

- Linka MIHALIKOVA، سفيرة جمهورية سلوفاكيا بتونس مع الإقامة بالقاهرة.

- Matjaz LONGAR، سفير جمهورية سلوفينيا بتونس مع الإقامة بروما.

ودار هذا الموكب بحضور منير بن رجيبة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

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