رئيس الدولة يتسلّم التقرير السنوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 28 جانفي 2025 بقصر قرطاج، عماد الحزقي، رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية الذي سلّم رئيس الدولة التقرير السنوي التاسع والعشرين للهيئة المذكورة.

وأكّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تجد التوصيات التي تضمنها هذا التقرير طريقها إلى التجسيم في أقرب الآجال، مُشدّدا على العمل من أجل وضع تصورات جديدة حتى تكون مهمات الرقابة والتدقيق أكثر نجاعة في الحفاظ على المال العام.

كلمات البحث :الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية;تقرير;رئيس الدولة