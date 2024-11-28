رئيس الدولة يتسلّم التقرير المالي لهيئة الانتخابات لسنة 2023

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج، فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الذي قدّم لرئيس الدولة تقرير الهيئة حول مسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم 2022-2024 والتقرير المالي للهيئة لسنة 2023.

وكان هذا اللقاء فرصة للتأكيد على دور هذه الهيئة الدستورية في مختلف المواعيد الانتخابية إضافة إلى الاستفتاء الذي نُظّم يوم 25 جويلية 2022، وعلى دورها في تنظيم عمليات القرعة في اختيار أعضاء المجالس المحلية.

وأشار رئيس الجمهورية، في هذا السياق، أنه سيتم تقديم مشروع قانون يمنح صفة الجماعة المحلية للمجالس المذكورة التي انبثق عنها المجلس الوطني للجهات والأقاليم كما ينصّ على ذلك الفصل 133 من الدستور.

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