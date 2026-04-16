رئيس الدولة يتسلّم رسالة خطّية من رئيس جمهورية رواندا

استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، ظهر يوم أمس الخامس عشر من شهر أفريل الجاري بقصر قرطاج، « Olivier J.P.Nduhungirehe » وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهوريّة رواندا بصفته مبعوثا خاصا محمّلا برسالة خطية موجهة إلى رئيس الدّولة من قبل » Paul Kagame » رئيس جمهورية رواندا.

وتمّ التعرّض خلال هذا اللّقاء إلى عديد المواضيع، من بينها على وجه الخصوص ما عانته العديد من الشعوب الإفريقية من حروب إبادة وإقتتالات داخليّة وما يزال بعضها يعيش في ظلّ حروب ونزاعات مستمرّة منذ عقود فضلا عن الفقر والمجاعات في حين أن القارة الإفريقية تزخر بكلّ أنواع الخيرات والثّروات.

وذكّر رئيس الدّولة بأن الوحدة الإفريقية كانت حلما راود الشعوب وعددا من الرؤساء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية، ولكن هذا الحلم لم يتحقّق منه بعد أكثر من ستة عقود إلا النزر القليل هذا إن استمرّ هذا القليل القليل.

وأكّد رئيس الجمهوريّة على أنّ تونس التي تعتزّ بانتمائها الإفريقي تتطلّع إلى إرساء نظام انساني جديد يقوم على مفاهيم جديدة لأن المفاهيم القديمة صارت بالية، ولا أدلّ على ذلك من وقوف عديد المجتمعات في كل أنحاء العالم إلى جانب قضايا الحق والعدل وفي مقدّمتها قضية الشعب الفلسطيني الصامد منذ عقود في مواجهة حرب إبادة التي تشنّها ضدّه آلة الحرب الصهيونية.

