رئيس الدولة يتلقى تهنئة من نظيره الجزائري بمناسبة عيد الاستقلال

تلقّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية من الرئيس عبد المجيد تبّون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، هنّأه فيها باسمه وباسم الشعب الجزائري بالذّكرى التاسعة والستين لعيد الاستقلال.

وكانت هذه المكالمة مناسبة متجدّدة أكّد فيها الرئيسان عزمهما المشترك والثابت على مزيد تطوير العلاقات التاريخية المتميّزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.

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