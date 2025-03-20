رئيس الدولة يتلقى تهنئة من نظيره الجزائري بمناسبة عيد الاستقلال

اخر تحديث : 20/03/2025
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

سعيد وتبون

تلقّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية من الرئيس عبد المجيد تبّون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، هنّأه فيها باسمه وباسم الشعب الجزائري بالذّكرى التاسعة والستين لعيد الاستقلال.

وكانت هذه المكالمة مناسبة متجدّدة أكّد فيها الرئيسان عزمهما المشترك والثابت على مزيد تطوير العلاقات التاريخية المتميّزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.


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