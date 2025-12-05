رئيس الدولة يتوجه إلى ضريح فرحات حشاد و يتحول إلى مقر رئاسة الحكومة بالقصبة



توجّه رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد صباح اليوم الجمعة، الخامس من شهر ديسمبر الجاري، إلى ضريح الشّهيد فرحات حشاد بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لاغتياله قبل أن يتحوّل إلى مقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة ويجتمع مع السيدة سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة.

وإثر ذلك، توجّه رئيس الدّولة إلى نهج جامع الزيتونة المعمور ثمّ إلى وسط العاصمة حيث التقى بعدد من المواطنين والمواطنات واستمع إلى مشاغلهم وانتظاراتهم، مؤكّدا أنّ العمل جارٍ بدون انقطاع على تلبيتها في أقرب الآجال.

كلمات البحث :رئاسة الحكومة بالقصبة;رئيس الدولة;ضريح فرحات حشاد