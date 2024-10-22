رئيس الدولة يدعو أعضاء الحكومة لإعداد تشريعات جديدة ووضع حدّ لتشريعات وُضعت على المقاس

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر يوم الاثنين 21 أكتوبر 2024 بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ كل أعضاء الحكومة وحثهم على مزيد البذل والعطاء، مؤكدا على ضرورة الإسراع في إعداد تشريعات جديدة مع اختصار الآجال ووضع حدّ للتشريعات التي وُضعت على المقاس، هذا فضلا عن عدم التسامح مع كل من يُخلّ بالواجبات المحمولة عليه.

وشدد رئيس الجمهورية على أن تونس دخلت مرحلة جديدة في تاريخها ولا عذر لأحد في أن لا يستجيب لمطالب التونسيين والتونسيات المشروعة في الحياة التي تحفظ كرامتهم، موضحا أن الاجراءات لا يجب أن تكون طويلة ومعقّدة أو عقبة بل يجب أن تكون مُيسّرة وقصيرة.

كما أكد رئيس الجمهورية على مضاعفة الجهود لتفكيك كل شبكات الفساد وتطهير الإدارة ممّن لازالوا يعتقدون أنهم فوق المحاسبة ولا يمكن أن يطالهم أي جزاء.

وخلُص رئيس الجمهورية إلى أن انتظارات الشعب التونسي كبيرة ولا عذر لأحد في أن يُخيّبها ولا بد من وضع تصورات وطرق عمل جديدة تقطع مع الماضي البغيض وتفتح للجميع آفاقا رحبة، فتونس تزخر بالخيرات وتعجّ بالطاقات ولا بدّ من تعبيد الطريق خاصة أمام الشباب حتى يُحقق طموحاته وآماله.

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