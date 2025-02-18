رئيس الدولة يدعو إلى اختيار مخيّم واحد لجميع الحجاج التونسيين في كلّ من منى وعرفات

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الاثنين 17 فيفري 2025 بقصر قرطاج، أحمد البوهالي وزير الشؤون الدينية.

وشدّد رئيس الدّولة في هذا اللقاء على ضرورة الاستعداد الجيّد لموسم الحج القادم وتوفير أفضل الظروف لحجاجنا الميامين لأداء مناسك الحج مع الإحاطة بهم وإرشادهم قبل توجههم إلى البقاع المقدسة وأثناء تواجدهم بها بالتنسيق مع كلّ الجهات المعنية.

كما أكّد رئيس الجمهورية على أهمية دور المرافقين والمرشدين في التوعية والتأطير والإحاطة بضيوف الرحمان، واختيار النزل التي سيُقيمون بها اختيارا يُيسّر لهم أداء مناسك الحج وزيارة المدينة المنورة. وأوصى رئيس الدّولة بضرورة اختيار مخيّم واحد لجميع الحجاج التونسيين في كلّ من منى وعرفات حتى لا يتكرّر ما حصل في السنة الماضية.

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