رئيس الدولة يدعو إلى تسخير كل الإمكانيات لفتح الطرقات التي غمرتها الثلوج

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، اليوم الجمعة 17 جانفي 2025 بقصر قرطاج، خالد النوري، وزير الداخلية، على ضرورة مضاعفة الجهود من قبل السلطات الجهوية المعنية لمزيد الإحاطة بالمواطنين لمواجهة موجة البرد وتساقط الثلوج في عدد من جهات الجمهورية.

كما شدّد رئيس الدولة على تسخير كل الإمكانيات المتوفرة لدى مختلف الإدارات الجهوية لمعاضدة مجهودات قوات الأمن وأعوان الحماية المدنية لفتح الطرقات التي غمرتها الثلوج مع ضرورة الاستباق لاتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المواطنين.

وعلى صعيد آخر، شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة معاضدة مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات لتأمين توفير قوارير الغاز في عدد من الجهات التي شهدت في المدة الأخيرة نقصا في توزيعها، بالإضافة إلى تزويد الأسواق بصفة منتظمة ومكافحة المضاربة في عدد من المنتوجات الفلاحية التي شهدت ارتفاعا غير طبيعي في أسعارها في الأيام الأخيرة ومنها على وجه الخصوص اللحوم البيضاء.

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