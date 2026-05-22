رئيس الدولة يدعو إلى تعزيز التعاون وتنويعه مع موريتانيا في كافة المجالات

استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، عصر يوم أمس، الخميس 21 ماي الجاري بقصر قرطاج، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتونس سيدي عالي ولد سيدي عالي، الذي أدّى زيارة توديع إلى رئيس الدّولة بمناسبة انتهاء مهامه في بلادنا.

وأكد رئيس الدّولة على متانة العلاقات الأخوية المتميّزة والرّاسخة بين تونس وموريتانيا مستعرضا أهم المحطّات التاريخية التي أسهمت في تجذّر العلاقات بين الشعبين الشقيقين وداعيا إلى مزيد تعزيز التعاون وتنويعه بين البلدين في كافة المجالات لمجابهة مختلف التحديات نتيجة التحوّلات العميقة والمتسارعة التي يعيشها العالم.

