رئيس الدولة يدعو إلى وضع منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن التصرّف في المال العام

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد عصر يوم أمس، الرابع من شهر ماي الجاري بقصر قرطاج، كلاّ من سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة وصلاح الزواري وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.

وتناول هذا اللقاء جملة من المواضيع المتعلقة بتطوير البنية التحتية وسبل تسريع إنجاز المشاريع المعطّلة أو التي تشهد نسقًا بطيئًا.

وفي هذا السياق، أكّد رئيس الجمهورية على ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية، ترتكز أساسًا على تبسيط الإجراءات الإدارية والحدّ من التعقيدات التي غالبًا ما تعيق تنفيذ المشاريع أو تؤخّر انطلاقها.

كما شدّد على أهمية وضع منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن التصرّف في المال العام، مع تكريس مبدأ المساءلة وتحميل المسؤولية لكافة المتدخلين في مختلف مراحل إنجاز المشاريع.

