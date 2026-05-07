رئيس الدولة يدعو رئيسة الحكومة إلى العمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار

استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد عصر اليوم، السابع من شهر ماي الجاري بقصر قرطاج، سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة.

وتناول هذا اللّقاء عديد المحاور المتّصلة بسير عدد من المرافق العمومية وخاصّة تذليل كلّ العقبات أمام منظوري الإدارة، كما جدّد رئيس الدّولة تأكيده على بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات والعمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار اعتمادا على تصوّرات جديدة.

وشدّد رئيس الجمهوريّة على أنّنا نحمل آمال شعبنا وتطلّعاته وستتحقّق إن شاء الله تعالى في كلّ جهات الجمهوريّة بالرّغم من ثقل الإرث وهذيان المشكّكين، ومن لم يشعر بحجم الأمانة وبالمسؤوليّة التي يتحمّلها فلن يكون منّا، وما التأنّي إلا مقدّمة وتمهيد لما هو آت

كلمات البحث :أسعار;رئيس الدولة;رئيسة الحكومة