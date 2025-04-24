رئيس الدولة يدعو لترشيد الواردات والبحث عن أسواق جديدة للتصدير

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله الأربعاء 23 أفريل 2025 بقصر قرطاج، سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات على ضرورة البحث عن أسواق جديدة للتصدير في إفريقيا وآسيا وفي عديد دول أمريكا الجنوبية التي أعربت عن استعدادها لتبادل تجاري متوازن مع تونس.

كما تعرّض رئيس الدّولة إلى ضرورة ترشيد الواردات، فمبالغ مالية ضخمة بالعملة الأجنبية تُرصد لتوريد سلع لا يستفيد منها إلاّ المُورّد وعدد محدود من المستهلكين، ومن المفارقات التي يجب أن يُوضع حدّ نهائي لها الحديث عن اختلال التوازن التجاري مع هذه الدّولة أو تلك، في حين أنّ ما يتمّ توريده ليس ضروريا وبالإمكان إنتاجه محلّيا أو لا حاجة لنا به على الإطلاق.

كما تعرّض رئيس الجمهورية مجدّدا إلى مسالك توزيع المواد الفلاحية على وجه الخصوص، فأغلب الفلاّحين يُكابدون ويُعانون والمستهلكون لا يقلّون عموما معاناة، وبينهم من يتحكّم في الأسعار ولا بدّ من وضع حدّ لهذه المسالك وأصحابها الذين لا همّ لهم سوى الرّبح والمضاربة والاحتكار.

وخلص رئيس الدّولة إلى التأكيد على ضرورة لا تكثيف الرقابة فقط بل القيام بصفة موازية بحملات في كلّ مناطق الجمهورية وعن طريق وسائل الإعلام حتّى ينخرط الجميع مقتنعين بأنّ الشعب التونسي يُريد أن يضع تاريخا جديدا، ولا عُذر لأحد في التخلّف عن الرّكب.

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